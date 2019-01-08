В Финляндии проходят учения США и Эстонии по ведению боевых действий зимой

Военнослужащие из США и Эстонии проходят двухнедельное обучение на севере Финляндии по ведению боевых действий в зимних условиях, сообщает государственная телерадиокомпания YLE.

"Американские и эстонские военные на этой неделе практикуются в ведении боевых действий в условиях снежной зимы на севере Финляндии в Соданкюля. На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном боевом снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, тренируют различные техники передвижения на лыжах. Курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до 20 января", - говорится в сообщении.

Американские военные участвовали в учениях в Соданкюля с 2014 года, эстонцы проходят подобную подготовку впервые. В этот раз в учениях принимают участие около десятка американских военнослужащих и четыре эстонских солдата, пишет РИА Новости.

Наряду с иностранцами обучение проходят сотрудники оборонительных сил и погранохраны Финляндии, а также финские резервисты.