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Новости. Общество
12:42, 08 Января 2019
фото: CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena

В Финляндии проходят учения США и Эстонии по ведению боевых действий зимой

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Военнослужащие из США и Эстонии проходят двухнедельное обучение на севере Финляндии по ведению боевых действий в зимних условиях, сообщает государственная телерадиокомпания YLE.

"Американские и эстонские военные на этой неделе практикуются в ведении боевых действий в условиях снежной зимы на севере Финляндии в Соданкюля. На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном боевом снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, тренируют различные техники передвижения на лыжах. Курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до 20 января", - говорится в сообщении.

Американские военные участвовали в учениях в Соданкюля с 2014 года, эстонцы проходят подобную подготовку впервые. В этот раз в учениях принимают участие около десятка американских военнослужащих и четыре эстонских солдата, пишет РИА Новости.

Наряду с иностранцами обучение проходят сотрудники оборонительных сил и погранохраны Финляндии, а также финские резервисты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-08 13:38:19
НАТО у порога , а нашему генералу губернатору пофиг - он фантики от чипсов и окурки подсчитывает вместо заявления решительного протеста. Кстати, где он ?
Изя
2019-01-08 14:51:40
Его нет , видимо уже свалил ранее , вместе с приставами - бурятами и якутом ., может даже прихватив профицитный бюджет . Скрывается в соцсетях .
кир
2019-01-08 13:15:59
Санкции ввести против враждебных стран. Круглый лес не продавать.
Гость
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