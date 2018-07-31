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Новости. Общество
18:40, 31 Июля 2018

В Финляндии пройдет фестиваль муми-троллей

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В день рождения Туве Янссон в Тампере организуют большой семейный праздник.

Утиный парк Тампере (Sorsapuisto) 11 августа превратится в настоящий Мумидол, сообщает Фонтанка.

Дети и взрослые смогут обняться с муми-троллями, поджарить зефир на костре, послушать великолепный оркестр Филармонии Тампере и просто весело провести время. Парк с большой зоной для пикника будет открыт для всех желающих с утра и до позднего вечера, все мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными, программа на английском языке.

Есть место и более серьезным вещам: все желающие смогут послушать лекции исследователей жизни и творчества Туве Янссон о мире муми-троллей, узнать, как появились волшебные персонажи, где находится Муми-дол, во что превратились зубы Ондатра, куда исчезло муми-семейство и почему музей муми-троллей открылся именно в Тампере.

Единственный в мире музей муми-троллей в этот день с 14.00 до 21.00 будет рассказывать полную историю сказочных персонажей: от большого наводнения до таинственного исчезновения Муми-семейства одним ноябрем. Все экспонаты сопровождают подписи, аудиозаписи и экспликации на различных языках, включая русский. Там же можно услышать записи отрывков из книг, прочитанных самой Туве Янссон.

На первом этаже музея можно попробовать специальное меню от муми-мамы, в том числе финские блинчики с клубничным вареньем. Как говорила Муми-мама: "Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так жутко опасен. С таким можно поговорить".

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