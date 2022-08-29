В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян

Посольство Финляндии опровергло сообщения о запрете на въезд в ЕС из России.

Посольство Финляндии в Москве сообщило ТАСС, что информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.

Ранее в СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон появилась информация о том, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен российским гражданам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам. При этом не уточнялось, идет ли в заявлении еврокомиссара речь об уже согласованном отказе от упрощенного визового режима или же о каких-либо дополнительных ограничениях.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — указали в финском диппредставительстве.

Ранее власти Польши и стран Балтии согласовали ограничения на въезд россиян с действующими шенгенскими визами в Евросоюз. Они должны вступить в силу до 19 сентября. В то же время глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не будет ограничивать въезд в страну российским туристам с действующими шенгенскими визами до получения соответствующих разъяснений от Еврокомиссии.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В Брюсселе рассчитывают, что данное решение получит одобрение Совета ЕС и вступит в силу до 12 сентября. Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также призывает страны ЕС проверять желающих получить визы на «благонадежность».