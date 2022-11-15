В Финляндии россиян обвинили в подделке печатей

Финские пограничники расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов россиянами.

Пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительства в ЕС, которые обнаруживают у россиян при пересечении границы. Об этом пишет РИА Новости.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», — заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, которого цитирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

В сообщении говорится, что подделки и мошенничество связаны с требованием Евросоюза по легальному нахождению по визе не более 90 дней в полугодии при многократной визе, либо по срокам, указанным в краткосрочной визе.

«Большая часть людей, представивших этой осенью поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России», — говорится в сообщении.

Пограничники Финляндии предупреждают о тысячах человек, остающихся в ЕС без законных на то оснований.