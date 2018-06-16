В Финляндии с аукциона продают советский танк

В регионе Восточный Саво сегодня пройдет аукцион, на котором будет продаваться историческая тяжелая военная техника.

Ранее лоты были выставлены у обанкротившегося прошлой осенью отеля на берегу Сайменского озера, сообщает Yle.

Аукцион устраивает Финское общество исторического оружия. С молотка должны уйти десятки различных пушек и советский танк Т-34-85. Модификация знаменитого танка Т-34 была принята на вооружение Красной армии в 1944 году, и во время Второй мировой войны около десятка танков достались Финляндии в качестве военных трофеев. Выставленный на продажу экземпляр, однако, судя по надписям и табличкам, находился на вооружении армии Чехословакии.

Поскольку вся техника крупногабаритная, доставка за пределы Финляндии осуществляться не будет. Всем возможным иностранным покупателям придется организовывать логистические вопросы самим. Покупки необходимо вывезти в течение двух недель.

На продажу – однако уже не в рамках аукциона – выставлен и сам отель. Его хотят продать за 2,4 миллиона евро.