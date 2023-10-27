В Финляндии смогут расположится войска США

Страна Суоми планирует временно предоставлять свои военные базы американцам.

Американские войска смогут действовать на территории Финляндии, к такому результату пришли стороны в результате переговоров о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement — DCA). Об этом 30 октября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

По информации одного из изданий, Суоми разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Уточняется, что речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных базах. Это не означает, что в Финляндии появится постоянная американская база — стороны договорились о временном нахождении иностранных военных.

Другое СМИ утверждает, что договор может быть подписан в ближайшие недели. В рамках переговоров обсуждались в том числе такие вопросы, как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

Пресса пишет о том, что в документе не будут прописаны конкретные территории размещения американских военных, как, например, в Норвегии — там за гражданами США закреплены только три зоны. В американо-финском соглашении размещение американских военных будет определяться более гибко, сообщают источники.