Реклама

При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39
Жильцы нового ЖК «Флотилия» смогут экономить на коммунальных платежах
31.05.2023 14:53

В Финляндии сообщили, что будет с запретом на въезд для россиян

Новости. Общество
13:46, 01 Июня 2023
фото: © bonafidegrp.ru

Новости партнеров

Представитель нового правительства Финлдяндии ответил, будет ли отменено ограничение на въезд для граждан России.

Новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для российских путешественников. Об этом заявил глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, передает Лента.ру сло ссылкой на финское издание Demokraatti.

Чиновник назвал такой исход очевидным и «само собой разумеющимся». Введенные в 2022 году ограничения прекратят работу вместе с действующим правительством, однако будут просто продлены.

Ранее сообщалось, что финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Кроме того, уточнялось, что санкции Евросоюза, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей), также легко обходятся россиянами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2023, 18:40
Названо число жителей Карелии, переселившихся за границу
26.05.2023, 21:24
Опубликовано видео взрыва автомобиля недалеко от Петрозаводска (ВИДЕО)
26.05.2023, 07:15
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023, 07:25
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
29.05.2023, 12:39
Жители деревни Карелии пойдут в суд, чтобы вернуть берег озера
29.05.2023, 08:50
Баннер возмутил жителей города бумажников в Карелии

Аналитика

30.05.2023 10:11
Обществоведение
Из Бразилии с гранитом
Компания «Блокторг» начинает поставки уникального камня, а также импорт высококачественного оборудования для каменной индустрии России.
Терпенье, труд и профессионализм
29.05.2023 14:20
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Время собирать камни. Международный форум камнеобработки в Карелии расширяет горизонты
25.05.2023 11:08
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Дорогой выпускник
19.05.2023 12:33
Маркировка для председателя (18+)
19.05.2023 12:29
Вся аналитика

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.