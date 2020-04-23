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В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

Новости. Общество
10:28, 24 Апреля 2020
фото: sa-kuva.fi
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Директор Национального архива Финляндии опроверг число погибших в финских лагерях, которое указал в своем заявлении Следственный комитет России.

Директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева назвал неожиданным заявление Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР во время финской оккупации в 1941-1944 годах. По словам Нуортева, в этом заявлении российская сторона приводит факты, не подтвержденные документально. В частности, о том, что финны умерщвляли людей в газовых камерах и закапывали живьем.

"После войны проводились многочисленные проверки, мы работали вместе с российскими историками, включая представителей ФСБ, и ничего подобного не встречалось в документации. Российские коллеги придерживались того же мнения", – рассказал Нуортева финской телекомпании Yle .

У директора Национального архива Финляндии вызвало удивление и количество погибших мирных жителей в финских лагерях на территории Советской Карелии, которое указал в своем заявлении Следком РФ. Так российская сторона говорит о 8000 погибших мирных жителей, однако в финских архивах имеются данные о 4060, причем со всеми именами.

Как отметили в Национальном архиве Финляндии, еще в 2010-2011 году российской стороне были переданы учетные карточки всех советских военнопленных, скончавшихся в в финских лагерях. По этим данным, в лагерях на территории Советской Карелии умерли 1998 советских военнопленных, а общее количество погибших пленных в 1941-44 составило около 20 тысяч человек.

Напомним, накануне Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной  войны на территории Республики Карелия.  

Как сообщили в Следкоме, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией Финляндии было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации Карелии с 1941 по 1944 годы в финских лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей. Сейчас в Карелии проживают свыше 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств захватчиков. "Свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", – заявили в Следкоме России.

Читайте подробнее в статье "Эхо Сандармоха? "

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-24 10:49:04
Финны такие простые, не понимают, что фальсификация истории для совка - норма жизни. Нельзя отрицать, что они много чего натворили (хотя и несоизмеримо с тем, что натворили свои), но сейчас властям некогда великой России надо усиленно лепить образ врагов вокруг, чтобы хоть на фоне этого у кого-нибудь совсем недоделанного появилось чувство, что наши власти - наши единственные друзья... буквально до гроба.
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