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В Финляндии выявлен собственный штамм коронавируса

Новости. Общество
09:42, 20 Февраля 2021
фото: © freepik.com
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Финская вариация опасного вируса обнаружена на юге страны.

В Финляндии выявлен новый штамм коронавируса, который уже назвали финским. Как пишет Yle, финская вариация опасного вируса обнаружена в пробах, взятых на юге страны. Новый штамм получил код Fin-796H, и в нем содержатся мутации, которые ранее встречались в британском и южноафриканском штаммах. Однако их финская комбинация прежде нигде не наблюдалась.

По словам финских ученых, новый штамм только обнаружен, поэтому пока ничего нельзя сказать о степени его заразности и распространенности, а также о воздействии на него вакцины. Предполагается, что финский штамм мог вообще развиться за пределами Финляндии и оказался завезенным в страну.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петрович
2021-02-20 11:35:17
В Финляндию не ездить, там серьёзный вирус присосался!
театральный критик
2021-02-20 10:13:40
А у койры еще и блохи
Гость
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