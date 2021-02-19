В Финляндии выявлен собственный штамм коронавируса

Финская вариация опасного вируса обнаружена на юге страны.

В Финляндии выявлен новый штамм коронавируса, который уже назвали финским. Как пишет Yle, финская вариация опасного вируса обнаружена в пробах, взятых на юге страны. Новый штамм получил код Fin-796H, и в нем содержатся мутации, которые ранее встречались в британском и южноафриканском штаммах. Однако их финская комбинация прежде нигде не наблюдалась.

По словам финских ученых, новый штамм только обнаружен, поэтому пока ничего нельзя сказать о степени его заразности и распространенности, а также о воздействии на него вакцины. Предполагается, что финский штамм мог вообще развиться за пределами Финляндии и оказался завезенным в страну.