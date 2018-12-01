В Финляндию теперь можно въехать только на зимней резине

В субботу, 1 декабря, вступает в силу обязательное использование зимней резины в автомобилях.

Закон предписывает переход на зимние шины с декабря по февраль независимо от погоды, сообщает Yle.

С июня 2020 года этот срок будет изменен. Новые положения транспортного законодательства обязуют водителей использовать зимние шины с начала ноября до конца марта, если погодные условия того требуют.

В марте агентство транспортной безопасности Trafi провело исследование, которое показало, что почти каждый третий легковой автомобиль оснащен шинами ненадлежащего качества или неподходящими для конкретной погоды.