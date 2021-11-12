В Финско-российской торговой палате опасаются оттока финских инвесторов из России

Российские законодатели обязали иностранцев раз в три месяца проверятся на сифилис, проказу, наркотики и коронавирус.

В Финско-российской торговой палате считают, что изменения российского законодательства в отношении иностранных граждан могут негативно отразиться на инвестиционной привлекательности страны. Речь идет о принятых в уходящем году поправках в федеральные законы о правовом положении иностранцев и о государственной дактилоскопической регистрации.

Как пишет Yle, иностранным гражданам и членам их семей старше шести лет придется раз в три месяца проверяться на сифилис, ВИЧ, проказу, туберкулез, наркотики, коронавирус, а также делать рентген. В Финско-российской торговой палате полагают, что новые требования заметно усложнят жизнь финнам, которые живут и работают в России. По мнению исполнительного директора палаты Яаны Реколайнен, такие законы приведут к тому, что многие финны будут вынуждены покинуть Россию.