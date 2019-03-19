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Новости. Экономика
12:50, 19 Марта 2019

В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин

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Tele2 сравнила итоги пользовательской активности карельских клиентов в гендерные праздники.

Общее количество входящих звонков в Международный женский день на 54% превысило число вызовов, совершенных в День защитника Отечества.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Республики Карелии в февральский и мартовский праздники. По статистике, женщины общались больше мужчин на 54%. Средняя продолжительность входящих вызовов у женщин в их праздник также превысила продолжительность разговоров 23 февраля. В среднем поздравление с Днем защитников Отечества длилось около 6 минут, а с Международным женским днём – 8 минут.

Более высокую активность в женский праздник Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, которые отправляли 8 марта, на 48% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в февральский праздничный день.

Оператор также сравнил использование интернет-трафика в гендерные праздники. Женщины в свой день в сети сидели дольше, чем мужчины в февральский праздник: представительницы прекрасного пола использовали 8 марта на 16% больше интернет-трафика, чем мужчины 23 февраля.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети в праздники. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из праздничных дней. В этом случае женщины смартфоны покупали или получали в подарок в свой праздник чаще, чем мужчины 23 февраля. У женщин новых телефонов зафиксировано на 16% больше, чем у мужчин. Отметим, что мужчинам и женщинам чаще дарили модели брендов Samsung, Huawei и Nokia.

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