В ГИБДД Карелии рассказали о самом аварийном дне недели на трассе "Кола"

В 2018 году на федеральной автодороге "Кола" произошло 109 дорожный происшествий, в которых 18 человек погибли и 147 получили травмы.

В сравнении с предыдущим 2017 годом количество аварий уменьшилось на 1%, при этом число погибших сократилось на 63% (в 2017 год в 110 ДТП погибли 49 человек, 156 были травмированы).

В Олонецком, Пряжинском и Прионежском районах чаще всего происходят дорожные аварии, что обусловлено более плотным транспортным потоком, чем, к примеру, на севере республики.

"Самым аварийным днем недели стала пятница, в этот день также отмечена самая высокая тяжесть последствий – в 23 ДТП 4 человека погибли и 38 человек получили травмы", - рассказали в ведомстве.

В течение года по субботам в дорожных авариях гибель людей не зафиксирована.