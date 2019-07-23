В ГИБДД Карелии рассказали подробности группового ДТП под Кондопогой

В Кондопожском районе произошло лобовое столкновение трех автомобилей, о пострадавших рассказали в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Кондопожском районе, на 478 км автодороги "Кола" столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла в 13.40.

Так, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo , выехал на встречную полосу, совершил столкновение с двумя автомобилями - Mitsubishi Outlander с прицепом Respo и Chevrolet Blazer. После столкновения Chevrolet съехал в кювет.

В результате происшествия водитель Volkswagen получил травмы и был госпитализирован.