В ГИБДД Карелии рассказали подробности группового ДТП под Кондопогой

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В Кондопожском районе произошло лобовое столкновение трех автомобилей, о пострадавших рассказали в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что 22 июля в Кондопожском районе, на 478 км автодороги "Кола" столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.
В ГИБДД уточнили, что авария произошла в 13.40.
Так, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo , выехал на встречную полосу, совершил столкновение с двумя автомобилями - Mitsubishi Outlander с прицепом Respo и Chevrolet Blazer. После столкновения Chevrolet съехал в кювет.
В результате происшествия водитель Volkswagen получил травмы и был госпитализирован.
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