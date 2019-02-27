В ГИБДД Карелии рассказали, в какое время чаще всего сбивают пешеходов

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Чаще всего пешеходы попадают под колеса автомобилей в первой половине дня, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Карелии за два месяца произошло 22 ДТП, в которых были травмированы пешеходы.
Наиболее часто автонаезды происходят в утреннее время с 7.00 до 8.00, а также с 12.00 до 14.00.
11 происшествий зарегистрировано на пешеходных переходах и почти в каждом втором ДТП пешеходы находились на проезжей части в местах, не предназначенных для перехода.
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