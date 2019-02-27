Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:54, 27 Февраля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В ГИБДД Карелии рассказали, в какое время чаще всего сбивают пешеходов

Загрузка...

Чаще всего пешеходы попадают под колеса автомобилей в первой половине дня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Карелии за два месяца произошло 22 ДТП, в которых были травмированы пешеходы.

Наиболее часто автонаезды происходят в утреннее время с 7.00 до 8.00, а также с 12.00 до 14.00.

11 происшествий зарегистрировано на пешеходных переходах и почти в каждом втором ДТП пешеходы находились на проезжей части в местах, не предназначенных для перехода.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Artur
2019-02-27 11:16:20
ГИБДД время совершения наездов на пешеходов знают , а работать как то в это время не пробовали . Или все в рейдах по пьяницам погрязли .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

26.02.2019 14:39
Капитал
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 2
Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.
"ТехРент" работает в районах 2
26.02.2019 10:06
Чичин во взятках не признается 4
25.02.2019 10:43
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2019 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 6
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»