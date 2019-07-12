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Новости. Происшествия
15:55, 12 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В ГИБДД назвали причины ДТП в Карелии

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Основываясь на сведениях за последние 4 года, автоинспекторы выявили закономерности возникновения ДТП и определили участки концентрации аварий, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, основными причинами ДТП являются: выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения, утомленное состояние водителя (сон за рулем), неправильный выбор дистанции и бокового интервала, а так же нахождение водителя в состоянии опьянения.

Почти 70% ДТП, совершенных на дорогах федерального значения, происходят с участием иногородних водителей (число погибших составляет 61%, пострадавших 65%).

На федеральной автодороге Р-21 "Кола" произошло наибольшее число ДТП, в которых погибли 77% от всех погибших в автопроисшествиях, и 63% от всех пострадавших. Аварийноопасные участки автодороги "Кола":

• Олонецкий район: 280 км – 3ДТП, 345 - 346 км – 3ДТП;
• Пряжинский район: 351 - 353 км – 3 ДТП, 397 - 401 км – 6ДТП; 405 - 406 км – 4 ДТП (2 погибших);
• Прионежский район: 416 - 421 км – 8 ДТП (4 погибших), 441 - 444 км – 5 ДТП (1 погибший), 446 - 447 км – 3ДТП (2 погибших), 449 - 450 км – 3 ДТП (1 погибший);
• Кондопожский район: 460 - 464 км – 5 ДТП, 481 - 483 км – 3 ДТП (1 погибший), 505 - 507 км – 3 ДТП (5 погибших);
• Медвежьегорский район: 608 - 611 км – 3 ДТП (4 погибших), 622 - 625 км – 4 ДТП (2 погибших);
• Сегежский район: 694 - 695 км – 3 ДТП, 706 - 710 км – 5 ДТП (8 погибших).

На автодороге А-121 "Сортавала" регистрируется четверть всех происшествий в результате столкновения транспортных средств. Наиболее опасными являются участки:

• Лахденпохский район: 220 - 222км – 4 ДТП (1 погибший), 226 - 229км – 3 ДТП;
• Сортавальский район: 248км – 3 ДТП (1 погибший); 259 - 263км – 12 ДТП (2 погибших);
• Питкярантский район: 289 - 293км – 3 ДТП (1 погибший), 326 – 327 км – 3 ДТП (1 погибший);
• Пряжинский район: 419 - 423 км – 3 ДТП.

На автодороге А-119 "Вологда – Медвежьегорск" доля столкновений составила около 10%. Большинство аварий пришлось на участки дорог:

• Пудожский район: 437 – 440 км – 6 ДТП (1 погибший);
• Медвежьегорский район: 631 – 634 км – 3 ДТП.

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