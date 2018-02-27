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Новости. Общество
16:29, 27 Февраля 2018

В ГИБДД Петрозаводска назвали улицы, где автомобили не могут разъехаться с пешеходами

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В Петрозаводске 7 улиц плохо убираются от снега, в результате чего, отсутствует возможность совместного движения транспорта и пешеходов, что способствует совершению ДТП и создает непосредственную угрозу жизни граждан, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ежедневно осуществляют контроль за содержанием улично-дорожной сети города. Особое внимание уделяется содержанию пешеходных переходов и пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, спусков и подъемов.

Так, недостатки зимнего содержания выявлены на ул. Сулажгорская, бул. Интернационалистов, пр. Первомайский, ул. Бесовецкая, ул. Заводская, ул. Ровио, ул. Сортавальская.

С 1 января по 27 февраля при осуществлении надзора за дорожным движением по выявленным фактам нарушений правил содержания в зимний период составлено 9 административных материалов. В настоящее время в производстве находится 5 дел об административных правонарушениях, по которым проводятся административные расследования.

Вместе с тем, выдано 15 предписаний по недостаткам зимнего содержания улично-дорожной сети Петрозаводска.

В настоящее время остро стоит вопрос по уборке от снежно-ледяных отложений дворовых территорий и проездов, входящих в границы обслуживания управляющих организаций.

Как показывает практика, при выпадении большого количества снега придомовые территории должным образом не очищены от снежно-ледяных отложений на всю ширину проезжей части в установленные законом сроки. В результате чего отсутствует возможность совместного движения транспорта и пешеходов, что способствует совершению дорожно-транспортных происшествий и создает непосредственную угрозу жизни и здоровья граждан.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-02-27 17:21:01
Какие улицы?!
Тут спонсировать ремонт остановок надо! :-)
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