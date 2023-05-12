В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с участием фуры и легкового автомобиля

Столкновение произошло на Лесном проспекте в карельской столице.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Петрозаводска, недалеко от въезда в город, на перекрестке Лесного проспекта и Суоярвского шоссе, столкнулись грузовик с полуприцепом и кроссовер Toyota RAV4.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Водители самостоятельно оформили ДТП по «европротоколу».

Авария с участием фуры и кроссовера произошла сегодня, 30 мая, в 6.49 утра.