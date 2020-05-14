В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое произошло после драки

На кольце на Древлянке автомобиль вылетел с дороги на газон, пробил ограждение и опрокинулся.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска виновником ДТП, которое произошло в минувший четверг, 14 мая, в 21.45 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе, стал 30-летний мужчина.

Водитель, устроивший ДТП, не имеет прав, а также в момент происшествия находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный проток по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ. За данное нарушение законом предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ДТП предшествовала драка: на Первомайском проспекте у кинотеатра "Калевала" на перекрёстке произошел конфликт между пассажиром и водителем автомобиля Renault Logan. Чуть позже пассажир занял водительское место и уехал в сторону центра.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Renault Logan тёмного цвета с включённой "аварийкой" полностью игнорирует Правила дорожного движения. Через пятнадцать минут опасный вояж закончился на Древлянском кольце.