Драка в Петрозаводске закончилась ДТП (ВИДЕО)

Один из участников конфликта в Петрозаводске перевернулся на кольце на Древлянке.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 14 мая с 21.25 до 21.44 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе автомобиль Renault Logan пробил ограждение и перевернулся.

Судя по видео, ДТП предшествовала драка: на Первомайском проспекте у кинотеатра "Калевала" на перекрёстке произошел конфликт между пассажиром и водителем автомобиля Renault Logan. Чуть позже пассажир занял водительское место и уехал в сторону центра.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Renault Logan тёмного цвета с включённой "аварийкой" полностью игнорирует Правила дорожного движения.

Через пятнадцать минут опасный вояж закончился на Древлянском кольце.

Чем вызвано агрессивное и неадекватное поведение гражданина - пока не понятно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели происшествие.