890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 3
14.05.2020 14:46
Жители микрорайона Петрозаводска возмущены, что добраться домой по нормальной дороге могут только рискуя получить штраф 4
14.05.2020 17:06
Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске 1
14.05.2020 13:37

Драка в Петрозаводске закончилась ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:03, 15 Мая 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Один из участников конфликта в Петрозаводске перевернулся на кольце на Древлянке.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 14 мая с 21.25 до 21.44 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе автомобиль Renault Logan пробил ограждение и перевернулся.

Судя по видео, ДТП предшествовала драка: на Первомайском проспекте у кинотеатра "Калевала" на перекрёстке произошел конфликт между пассажиром и водителем автомобиля Renault Logan. Чуть позже пассажир занял водительское место и уехал в сторону центра.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Renault Logan тёмного цвета с включённой "аварийкой" полностью игнорирует Правила дорожного движения.

Через пятнадцать минут опасный вояж закончился на Древлянском кольце.

Чем вызвано агрессивное и неадекватное поведение гражданина - пока не понятно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели происшествие.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2020-05-15 10:29:00
Хорошо, что никого на тот свет не отправил. Обкуренный либо пьяный. Им море по колено. Даже инвалидом не станет. А жаль)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 3
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»