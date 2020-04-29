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Легковушка "завалила" внедорожник на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 1
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Сегодня 10:20

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник

Новости. Происшествия
10:48, 30 Апреля 2020
фото: © dtpptz.ru
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В аварии, произошедшей утром 30 апреля на пересечении улиц Герцена и Гоголя, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в 9.02 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись внедорожник Volkswagen Amarok и Toyota Avensis. От удар пикап опрокинулся на крышу.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем Volkswagen находилась 44-летняя женщина. Медосвидетельствование показало, что женщина была трезва. Водительское удостоверение имелось.

Автомобилем  Toyota управлял 50-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель внедорожника не уступила дорогу.

В результате происшествия пострадали два пассажира. Им оказана разовая медицинская помощь. 

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