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В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности погони за мотоциклистом

Новости. Происшествия
13:44, 01 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Мотоциклист оказал неповиновение сотрудникам полиции, и теперь ждет в камере решения суда, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что 30 июня в 23.30 на Древлянке мотоциклист не выполнил требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Началась погоня. Жители микрорайона Скандинавия успели запечатлеть на видео моменты преследования.

На Скандинавском проезде водитель был остановлен. На лицо были признаки опьянения. Поведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения, сообщили в ГИБДД.

В отношении 38-летнего нарушителя составлены административные материалы за управление мотоциклом в состоянии опьянения, без документов, без шлема, не имея полиса ОСАГО.

Кроме этого, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлен протокол. Решения суда нарушитель ожидает в камере для административно задержанных.

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Комментарии

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Горожанин
2021-07-01 16:28:13
Должен быть реальный срок
кир
2021-07-01 14:23:35
В Штатах его просто застрелили бы, - сказал кот.
Гость
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