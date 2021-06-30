В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности погони за мотоциклистом

Мотоциклист оказал неповиновение сотрудникам полиции, и теперь ждет в камере решения суда, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что 30 июня в 23.30 на Древлянке мотоциклист не выполнил требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Началась погоня. Жители микрорайона Скандинавия успели запечатлеть на видео моменты преследования.

На Скандинавском проезде водитель был остановлен. На лицо были признаки опьянения. Поведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения, сообщили в ГИБДД.

В отношении 38-летнего нарушителя составлены административные материалы за управление мотоциклом в состоянии опьянения, без документов, без шлема, не имея полиса ОСАГО.

Кроме этого, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлен протокол. Решения суда нарушитель ожидает в камере для административно задержанных.