Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
15:37, 07 Мая 2018

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков

По теме

ВИДЕО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске
07.05.18 14:17
МВД Карелии: две школьницы пострадали в массовой драке в Кеми
07.05.18 13:05
ВИДЕО: В Кеми школьницы жестоко избили свою ровесницу
07.05.18 12:05
Все новости
Загрузка...

На улице Мерецкова иномарка сбила двух 16-летних школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На месте ДТП работают врачи, ГИБДД и МЧС.

Сегодня днем, 7 мая в 13.50, 68-летний водитель на автомобиле Fiat Albea совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП один из школьников получил травму руки и был доставлен в травмпункт, второй подросток с серьезными травмами госпитализирован.

Страшное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

По теме

ВИДЕО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске
07.05.18 14:17
МВД Карелии: две школьницы пострадали в массовой драке в Кеми
07.05.18 13:05
ВИДЕО: В Кеми школьницы жестоко избили свою ровесницу
07.05.18 12:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-05-07 17:23:35
Заметьте: эа время ролика через переход проехал десяток автомобилей, и ни один не снизил скорость перед переходом! Это система, откровенное неприятие ПДД. Молодежь тоже хороша: ступают на переход, головы не повернув налево! Ни родители, ни школа, ни ГИБДД поведению на дороге не обучили. А через несколько лет они за руль сядут ...
David
2018-05-07 16:54:41
Пенс похоже в лютом маразме. Даже не пытался тормозить. А вообще это один из самых дурацких пешеходников.
кир
2018-05-07 16:04:37
Вот, гад, водила, убить мало. Мстить, только мстить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку

Аналитика

Сегодня 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 3
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 11
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Затопление - в подарок 3
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске вымыли памятник Ленина
Сегодня 12:34
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»