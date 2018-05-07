15:37, 07 Мая 2018
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
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На улице Мерецкова иномарка сбила двух 16-летних школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На месте ДТП работают врачи, ГИБДД и МЧС.
Сегодня днем, 7 мая в 13.50, 68-летний водитель на автомобиле Fiat Albea совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП один из школьников получил травму руки и был доставлен в травмпункт, второй подросток с серьезными травмами госпитализирован.
Страшное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.
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