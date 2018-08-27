В ГИБДД Петрозаводска сообщили, где и когда будут эвакуировать автомобили

В связи с началом учебного года в ГИБДД Петрозаводска напомнили водителям о правилах парковки.

"С сегодняшнего дня напоминаем водителям и пешеходам, что скоро - начало учебного года, - сообщается в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска. - Не все водители помнят, что стоянка (остановка) запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. За нарушение данного требования предусмотрено задержание транспортного средства и перемещение его на штрафную стоянку".