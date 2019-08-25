В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с фурами в Карелии

Госавтоинспекция Карелии рассказала об обстоятельствах и пострадавших в групповом ДТП в Лахденпохском районе.

Как сообщалось, авария произошла в субботу на 173 км автодорога А-121 "Сортавала"

По информации ведомства, 57-летний водитель Renault Logan остановился на обочине и вышел из автомобиля, не поставив его на стояночный тормоз. Иномарка выкатилась на проезжую часть, где в это время ехал "Камаз" с прицепом под управлением 29-летнего водителя. Автомобили столкнулись.

После этого грузовик Mercedes врезался в остановившийся "Камаз".

В ДТП 45-летний водитель Mercedes получил травмы. Назначено амбулаторное лечение.