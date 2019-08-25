В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с фурами в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Госавтоинспекция Карелии рассказала об обстоятельствах и пострадавших в групповом ДТП в Лахденпохском районе.
Как сообщалось, авария произошла в субботу на 173 км автодорога А-121 "Сортавала"
По информации ведомства, 57-летний водитель Renault Logan остановился на обочине и вышел из автомобиля, не поставив его на стояночный тормоз. Иномарка выкатилась на проезжую часть, где в это время ехал "Камаз" с прицепом под управлением 29-летнего водителя. Автомобили столкнулись.
После этого грузовик Mercedes врезался в остановившийся "Камаз".
В ДТП 45-летний водитель Mercedes получил травмы. Назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.08.2019, 19:40
22.08.2019, 19:10
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
18.08.2019, 20:40
23.08.2019, 19:10
Аналитика
22.08.2019 15:22
Тема недели
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
22.08.2019 15:05
22.08.2019 10:46
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
Чтиво
22.08.2019 14:35
Без политики
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
19.08.2019 11:20
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
Медиа
23.08.2019 11:20
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии