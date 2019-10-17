Камеры-треноги уйдут с российских дорог

Фиксирующие нарушения ПДД треноги могут сменить на новые автоматические комплексы

Устройство "Кордон.Про-М" представили на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге, сообщают РИА Новости со ссылкой на Autonews. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля. По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час.

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", — пояснил он.