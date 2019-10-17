Подписаться
Новости. Общество
20:40, 17 Октября 2019
фото: Егор Алеев/ТАСС

Камеры-треноги уйдут с российских дорог

Загрузка...

Фиксирующие нарушения ПДД треноги могут сменить на новые автоматические комплексы

Устройство "Кордон.Про-М" представили на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге, сообщают РИА Новости со ссылкой на Autonews. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля. По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час.

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", — пояснил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
13.10.2019, 12:35
В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
13.10.2019, 13:38
Жительница Карелии на "Мерседесе" насмерть задавила пешехода в Ленобласти и скрылась
10.10.2019, 08:05
Жительницу Карелии преобразили на Первом канале (ФОТО)

Аналитика

16.10.2019 17:00
Обществоведение
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 7
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
Борьба за жизнь
16.10.2019 15:45
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 13
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 20
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:18
Личное мнение
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения. 
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»