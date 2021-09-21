В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую жестко сбил автомобиль в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в ДТП на улице Антикайнена.

Напомним, утром 26 сентября в 10.23 на пересечении улиц Красная и Антикайнена легковой автомобиль, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу. В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.

Как нам уточнили в ГИБДД, женщине была оказана единоразовая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

«Она родилась в рубашке», — прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.