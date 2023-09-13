В ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Петрозаводска

Молодую девушку увезли в БСМП.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня утром, 15 сентября, на улице Гоголя, в районе дома № 10 произошла авария с участием двух автомобилей.

Посреди проезжей части столкнулись автомобили Mersedes и Mazda. Машины получили механические повреждения.

По информации ГИБДД, с места аварии в больницу увезли девушку — пассажира, 2003 года рождения. Ей было назначено лечение.

Напомним, из-за ДТП был осложнен проезд по улице Гоголя.