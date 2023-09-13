В ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Петрозаводска

Молодую девушку увезли в БСМП.
Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня утром, 15 сентября, на улице Гоголя, в районе дома № 10 произошла авария с участием двух автомобилей.
Посреди проезжей части столкнулись автомобили Mersedes и Mazda. Машины получили механические повреждения.
По информации ГИБДД, с места аварии в больницу увезли девушку — пассажира, 2003 года рождения. Ей было назначено лечение.
Напомним, из-за ДТП был осложнен проезд по улице Гоголя.
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