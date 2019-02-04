В ГИБДД сообщили, сколько пьяных водителей задержали в Карелии за выходные

В выходные дни автоинспекторы проверили водителей Карелии на трезвость, сообщили в ГИБДД республики.

За управление автотранспортом в состоянии опьянения отстранены 11 водителей, 2 из которых сели нетрезвыми за руль автомобиля повторно.

На фото: В поселке Янишполе Кондопожского района автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, уезжает на штрафстоянку.