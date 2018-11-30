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Новости. Погода
09:28, 30 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Карелии в декабре предрекли обильные осадки

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В первый месяц зимы обильные осадки ожидаются в Карелии.

В некоторых федеральных округах ожидается погода теплее обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме", — цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, неожиданно тепло будет в Сибири и на Урале.

"На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. Однако на юго-западе и юго-востоке Сибири [температура] будет на градус ниже, а на остальной территории азиатской части страны — близкой к норме", — пояснил Киктев.

Самые обильные осадки ожидают в декабре Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

Меньше всего осадков выпадет в Красноярском крае, на севере Иркутской области, в Якутии, Бурятии, Забайкалье в Ханты-Мансийском округе.

На остальной территории РФ количество дождей и снега будет близко к норме.

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Комментарии

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