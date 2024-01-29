«В глубине Онежского кристалла», — ледяную сказку посреди огромного озера представил фотограф из Карелии

Илья Тимин опубликовал фото одного из онежских маяков.

Путешественник и фотограф из Карелии Илья Тимин опубликовал фотографию маяка на одном из Ивановских островов, расположенных между Петрозаводской губой и отрытым Онежским озером.

Благодаря интересному ракурсу маяк как будто окружен кристаллами подтаявшего льда, в которых переливается свет расположенного низко над горизонтом северного солнца.

Ранее в сети были опубликовано фото полярного сияния в небе над Белым морем в Карелии.