«В глубине Онежского кристалла», — ледяную сказку посреди огромного озера представил фотограф из Карелии

Илья Тимин опубликовал фото одного из онежских маяков.
Путешественник и фотограф из Карелии Илья Тимин опубликовал фотографию маяка на одном из Ивановских островов, расположенных между Петрозаводской губой и отрытым Онежским озером.
Благодаря интересному ракурсу маяк как будто окружен кристаллами подтаявшего льда, в которых переливается свет расположенного низко над горизонтом северного солнца.
Ранее в сети были опубликовано фото полярного сияния в небе над Белым морем в Карелии.
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