В год 85-летия водоканала "РКС-Петрозаводск" и киностудия "Резон" подготовили фильм об истории и деятельности АО "ПКС-Водоканал"

В этом году водоканалу Петрозаводска исполнилось 85 лет.

В честь юбилея АО "ПКС-Водоканал" подготовили фильм о том, как за 85 лет преобразились системы водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске. Группа компаний "РКС-Петрозаводск" в городе 15 лет, и за эти годы деятельность АО "ПКС-Водоканал" стала примером качественной работы для предприятий коммунальной отрасли России.

Для создания фильма съемочная группа опускалась в канализационные колодцы и траншеи, поднималась на крышу ДК "Машиностроитель", в поисках декораций обошла все музеи города и дегустировала картофель, выращенный на почвогрунте из компостированного осадка сточных вод. Оценить старания съемочной группы и посмотреть фильм можно по ссылке.