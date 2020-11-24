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В год 85-летия водоканала "РКС-Петрозаводск" и киностудия "Резон" подготовили фильм об истории и деятельности АО "ПКС-Водоканал"

Новости. Общество
16:15, 25 Ноября 2020
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В этом году водоканалу Петрозаводска исполнилось 85 лет.

В честь юбилея АО "ПКС-Водоканал" подготовили фильм о том, как за 85 лет преобразились системы водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске. Группа компаний "РКС-Петрозаводск" в городе 15 лет, и за эти годы деятельность  АО "ПКС-Водоканал" стала примером качественной работы для предприятий коммунальной отрасли России.

Для создания фильма съемочная группа опускалась в канализационные колодцы и траншеи, поднималась на крышу ДК "Машиностроитель", в поисках декораций обошла все музеи города и дегустировала картофель, выращенный на почвогрунте из компостированного осадка сточных вод. Оценить старания съемочной группы и посмотреть фильм можно по ссылке.

 

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Комментарии

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2020-11-25 16:32:25
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