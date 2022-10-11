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В голове страдавшего от боли россиянина нашли таракана

Новости. Общество
00:10, 01 Ноября 2022
фото: © Министерство здравоохранения Московской области

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В Подмосковье врач нашел таракана в ухе у пожилого мужчины.

Пожилой россиянин из Одинцово обратился в больницу, страдая от боли внутри уха. Во время осмотра врач обнаружил в его голове насекомое, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

После того как 62-летний мужчина почувствовал дискомфорт, он пытался прочистить ухо ватными палочками, но ситуация не изменилась. Тогда он решил пойти к отоларингологу, который нашел в его ухе таракана и достал его с помощью пинцета.

«После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением одинцовской больницы Михаил Коровин. По словам врача, пенсионер признался, что после этого у него улучшился слух. После всех процедур мужчина чувствует себя хорошо.

Специалисты предупредили, что не стоит пытаться достать инородные тела из ушей или носа своими силами — в таких случаях лучше обратиться к врачу.

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