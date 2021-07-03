В городе бумажников Карелии мужчина уснул в подъезде и остался без телефона

В Кондопоге мужчину обокрали, пока он спал в подъезде, сообщили в МВД Карелии.

В кондопожскую полицию обратился 37-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что в тот день находился в гостях и распивал спиртное. Затем он отправился домой, но заснул в подъезде. Когда проснулся, обнаружил, что из кармана пропал гаджет.

Полицейские установили, что к хищению причастен 37-летний кондопожанин. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон подарил родственнику. Стражи порядка изъяли трофей.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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