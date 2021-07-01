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Пьяный житель города горняков в Карелии обокрал автолавку, не подумав

Новости. Происшествия
10:40, 02 Июля 2021
фото: 53news.ru

В Костомукше мужчина выпил и совершил кражу инструментов из фургона, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 51-летнего горожанина. Он сообщил, что из его автомобиля «Газель» пропали инструменты и аккумулятор. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Как выяснилось, машина потерпевшего была припаркована возле одного из жилых домов. Днём мужчина вел из неё торговлю. Затем всё закрыл и ушёл домой. На следующее утро его поджидал неприятный сюрприз.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 32-летний горожанин, у которого ранее проблем с законом не возникало. Он признался, что на момент совершения преступления был пьян, похищенные вещи забрал в личное пользование.

В настоящее время все изъято, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-07-02 10:45:17
Не судите его. Он простой и простодушный, - сказал кот. Достаточно выпороть.
Гость
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