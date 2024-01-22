В городе бумажников Карелии полицейские вышли на 19-летнего рецидивиста

Жительнице Кондопоги завести автомобиль помешали не морозы, а земляк.

В полицию Кондопожского района с заявлением обратилась местная жительница. Женщина ранним утром попыталась завести свой автомобиль, но не смогла. Как выяснилось, морозы тут были не причем. Кто-то просто вытащил из машины аккумулятор стоимостью в 6 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Ранее судимый 19-летний кондопожанин, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления, признался в краже и показал место, где спрятал аккумулятор. По его словам, он планировал сдать похищенное в пункт приема металлолома, но не успел.

В результате аккумулятор вернулся к законной владелице, а против юного рецидивиста было возбуждено уголовное дело о краже.