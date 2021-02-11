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В городе бумажников в Карелии трое молодых людей, воровавшие алкоголь в магазинах, попали в полицию

Новости. Происшествия
17:20, 12 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Кондопоге подозреваемых в грабеже, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Кондопоге 10 февраля сработала тревожная сигнализация охраняемого торгового заведения. Прибывшим на место сотрудникам Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии работники магазина сообщили, что трое молодых людей похитили спиртное и скрылись – это выяснилось при просмотре камер видеонаблюдения.

Получив описание, группа задержания приступила к отработке территории. В двух кварталах от места преступления молодые похитители были замечены и задержаны. Они переданы в полицию.

Также выяснилось, что буквально за час до этого в специализированном магазине те же злоумышленники открыто похитили бутылку коньяка и даже успели ее продать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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бюджет
2021-02-12 18:04:18
Вот я и говорю: основа государства - Образование и Медицина. Куда идем то ????
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