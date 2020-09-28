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В городе горняков Карелии появится своя лаборатория для анализа мазков на коронавирус

Новости. Общество
14:46, 29 Сентября 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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На базе Межрайонной больницы № 1 в Костомукше откроют ПЦР-лабораторию.

Как пишут "Новости Костомукши", об этом сообщил на общегородской планёрке главный врач Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин.

Оборудование для лаборатории уже поступило в больницу, и ориентировочно с 5 по 9 октября инженеры смонтируют его.

"Вскоре мы сможем делать анализы на месте. Расходные материалы имеются в наличии, их хватит на полгода работы. Проблема с запоздавшими результатами тестов на коронавирус наконец-то будет решена", - пишет издание.

Ранее анализы на коронавирус костомукшанам делали в Петрозаводске.

Напомним, с середины июля в клинико-диагностической лаборатории Кемской центральной районной больницы приступили к ПЦР-диагностике COVID-19.

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