В городе горняков Карелии построят детскую поликлинику

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о строительстве новых поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил о планах по строительству зданий медорганизаций на ближайшие годы большие.

«Напомню, что планируем возвести врачебную амбулаторию в Соломенном, филиал Городской поликлиники № 4 на улице Ровио, новое здание поликлиники № 3, ФАПы и амбулатории», — сказал Михаил Охлопков.

Как сообщил глава ведомства, в рамках ФЦП по развитию Карелии до 2026 года планируется построить детскую поликлинику в Костомукше.

«Сегодня детская поликлиника располагается в одном здании с больницей. Поэтому отдельное здание повысит доступность и качество оказания медпомощи детям, позволит оснастить оборудованием кабинеты детских врачей-специалистов в соответствии с современными требованиями и нормами, открыть реабилитационное отделение для детей на амбулаторном этапе», — написал Михаил Охлопков.

Так, по словам главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, 14 марта заместитель министра здравоохранения Игорь Кижнерман встретился с главой Костомукши Сергеем Новгородовым и председателем Совета Костомукши Еленой Соболевой, определён участок для строительства. Он находится рядом со зданием поликлиники, в районе бывшего Дома молодёжи и кино.

«Планируем и строительство нового больничного комплекса в Калевале. Игорь Александрович побывал в Калевале, встретился с руководством района и посёлка. Участок для строительства здесь тоже подобран, но о сроках строительства пока говорить рано. Все эти здания будут современными и оснащёнными всем необходимым оборудованием», — написал Михаил Охлопков.