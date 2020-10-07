В городе Карелии жители объявили войну автохламу (ФОТО)

Отдел муниципального контроля Костомукши выявил порядка сотни бесхозных или разукомплектованных автомобилей.

В Костомукше жители обратились в отдел муниципального контроля с просьбой убрать автохлам с улиц города, сообщают "Новости Костомукши".

Ежедневно в администрацию горожане жалуются на заброшенные авто.

Как отметили в администрации, проблему с автохламом не так просто решить, как кажется, потому что втомобиль даже в разобранном виде по закону является частной собственностью, самоуправство в отношении которой законом запрещено.

Начальник отдела муниципального контроля рассказал, что при обнаружении подобного объекта сначала разыскивают собственника. Когда имя владельца установлено – оповещают его о необходимости убрать технику. Если и в этом случае хозяин не обнаружен, тогда по истечении времени администрация эвакуирует автомобиль.

Но даже после эвакуации машины на спецстоянку владелец в течение трех месяцев может заявить о своих правах. После этого администрация может обратиться в суд с заявлением о признании имущества бесхозным, выбывшим из владения. Если суд иск удовлетворит, машину оценят эксперты на предмет возможности её дальнейшей эксплуатации или необходимости утилизации.

Некоторые машины только кажутся брошенными. На самом деле ими редко пользуются. А бывает, что автохлам специально держат на парковках, чтобы застолбить место.



Автохлам мешает уборке территории, особенно зимой, занимает полезное место, в некоторых случаях представляет угрозу для окружающих.

В случае, если суд решит обязать хозяина убрать рухлядь с общественной территории к решению вопроса подключатся судебные приставы. Вот только в этом случае решение проблемы обойдётся собственнику в разы дороже, чем если бы он сделал это сам.

"Надо сказать, что большинство собственников проявляют сознательность, – считает Владимир Понявин. – В прошлом году было выявлено 13 единиц разукомплектованной техники, и каждую владельцы убрали добровольно. Ни одну машину не пришлось признавать бесхозной".