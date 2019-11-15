В городе на севере Карелии снимут фильм про ведьм

В декабре в Костомукше пройдут съёмки телесериала под рабочим названием "Сны Алисы".

Редакция газеты "Новости Костомукши" узнала, о чем этот фильм.

Существует легенда о заповеднике ведьм - несколько веков назад всех обвинённых в колдовстве отправляли на север России. Никто до сих пор не знает, что случилось с этими людьми и где находится заповедник. Все, кто искал это место, пропали бесследно.

Маленький северный городок в наши дни, окружённый лесом и дикой природой. Здесь есть обычные школа, больница и магазин, но любой приезжий почувствует что-то странное. У людей нет сотовых и интернета. По вечерам все сидят дома, потому что на ночные улицы запрещено выходить. В городе действуют свои негласные правила.

Город, в котором своя система управления, кажется идеальным местом для тех, кто хочет устроить свою жизнь заново. Но мало кто знает, что, попав в него, выбраться уже не получится.

В этом городе живёт девочка Алиса. У неё проблемы с приёмной матерью и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из этого города. Вместе со своей единственной подругой они задумывают план побега. Получится ли у них его осуществить?

По информации издания, съемки фильма будет вести кинокомпания "123 Продакшн".