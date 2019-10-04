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Новости. Общество
16:13, 04 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В горсуде Петрозаводска заслушали показания свидетелей защиты по "делу Дмитриева"

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Суд обсудил ходатайство стороны защиты о назначении стационарной психолого-психиатрической экспертизы приемной дочери Юрия Дмитриева.

Городской суд Петрозаводска продолжил 4 октября рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Процесс проходит в закрытом режиме, однако как сообщил журналистам по окончании заседания адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, суд заслушал показания двух свидетелей защиты, а также одного специалиста из Санкт-Петербурга. Кроме того, суд обсудил ходатайство стороны защиты о назначении приёмной дочери Дмитриева стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Предполагается, что решение об этом ходатайстве суд вынесет на следующем заседании.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в сексуальном насилии над приёмной дочерью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-10-04 16:49:03
достали с этим псевдоисториком уже
Leopol'd
2019-10-04 17:21:13
Американец, попутал ты что-то.
Рассматривают и подозревают как раз преступления уголовные. Возможно как раз из-за того, что историк слишком хороший. К историку Дмитриеву власти предъявить как раз ничего не могут.
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