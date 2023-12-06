В Госавтоинспекции Карелии предупредили водителей об ухудшении видимости на дороге

С 10 декабря местами по республике будет идти снег от небольшого до умеренного.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии со ссылкой на сообщение синоптиков, в республике постепенно отступают морозы, а начиная с 10 числа местами будет идти снег от небольшого до умеренного. Возможно ухудшение видимости, местами гололедица.



Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед планированием поездок ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды по пути следования.



«Помните, что скорость транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением. В зимний период особенно опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры», — написали в источнике.



Пешеходам в свою очередь следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. Переходить проезжую часть следует только в установленных ПДД местах и убедившись в безопасности. При движении в темное время суток рекомендуется оснастить одежду световозвращающими элементами.