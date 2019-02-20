В Госдуме хотят штрафовать путешественников в грязных носках

Несоблюдение пассажирами гигиенических требований может являться причиной конфликтов в железнодорожном транспорте, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По его словам, "грязные носочки пассажиров" беспокоят всех, кто едет в плацкарте, и могут вызывать дискомфорт, пишет "Лента.ру".

"В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований", — пояснил депутат, добавив, что необходимо разрешить Ространснадзору проводить соответствующие проверки.

Васильев также отметил, что штраф за курение в тамбурах поездов важнее, чем штраф за безбилетный проезд. "Кроме этих штрафов еще есть много вещей, которые связаны с курением в поезде, и, наверное, это самый такой важный штраф", — заключил депутат.