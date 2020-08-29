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В Госдуме хотят запретить караоке, кальянные и стрип-клубы из-за угрозы коронавируса

Новости. Общество
19:40, 29 Августа 2020
фото: pixabay.com
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Депутаты собираются позаботиться о здоровье россиян новыми запретами.

Чтобы не допустить новой волны коронавируса, депутат Госдумы Иван Сухарев решил запретить в кафе предоставлять услуги караоке до конца года. Такое письмо он направил в Минздрав России, сообщает "Комсомольская правда".

Идею дополнил депутат Виталий Милонов. В разговоре с "КП" он потребовал запретить продажу кальянов в стране. А ещё - не разрешать ресторанам выносить их посетителям.

"Во-первых, кальян - это дудка дьявола, - сказал "КП" Милонов. - Сидят, сосут эту бесовскую трубу. И передают друг другу заразу. Это главный источник коронавируса. Как можно себе эту гадость в рот засовывать? Тьфу. Все медики должны услышать глас вопиющего в пустыне. Вы хотите, чтобы число заболеваний снизилось? Убирайте кальяны из ресторанов».

Также депутат предложил запретить стриптиз-клубы.

"Старые извращенцы суют свои руки, куда не надо. Деньги там подсовывают проституткам. Думаете, там коронавируса нет? Все эти притоны закрыть и залить раствором хлорки, чтобы все мерзкие вирусы были уничтожены. Я составлю письмо в Минздрав", - пообещал Милонов.

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Комментарии

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елпидифор
2020-08-29 19:49:00
И на развалинах всего спляшет Новый, и фотку отправит Поташеву. Вот радость будет у мужика!
Гость
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