В Госдуме одобрили инициативу Карелии по борьбе со скручиванием пробега автомобилей

Совет законодателей Госдумы РФ, который оценивает региональные законопроекты, одобрил инициативу Карелии запретить рекламу услуг по корректировке показаний одометров транспортных средств.

Об этом было объявлено сегодня на заседании комитета парламента Карелии в законности и правопорядку. Согласно законопроекту, предлагает внести изменения в закон «О рекламе». В этом случае рекламирование услуг по скручиванию пробега автомобилей будет квалифицироваться как нарушение закона и караться административными штрафами.

«Это прямое жульничество и обман людей. Машина уже рухлядь, а ее представляют как новую», — прокомментировал документ депутат Валерий Шоттуев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменение показаний одометра надо приравнять к искажению информации приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Такая норма уже действует в российском законодательстве. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».