15:12, 27 Июля 2018
В Госдуме предлагают сохранить льготы вне зависимости от наступления пенсионного возраста
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В думской фракции "Единой России" предложили привязать льготы для пенсионеров к текущему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — вне зависимости от того, какой возраст выхода на пенсию будет установлен.
Об этом заявил в ходе брифинга руководитель думской фракции Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.
"Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию", — сказал Неверов.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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