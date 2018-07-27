В Госдуме предлагают сохранить льготы вне зависимости от наступления пенсионного возраста

В думской фракции "Единой России" предложили привязать льготы для пенсионеров к текущему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — вне зависимости от того, какой возраст выхода на пенсию будет установлен.

Об этом заявил в ходе брифинга руководитель думской фракции Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию", — сказал Неверов.

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