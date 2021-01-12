В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов высказался о необходимости отказа от единого госэкзамена.

Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ, по его мнению, освободить от сдачи экзамена нужно тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", - написал Миронов в своем Telegram-канале во вторник.

Он добавил, что СР настаивает на отказе от ЕГЭ и возвращении "к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы".

Лидер фракции также отметил, что ряд педагогов уже раскритиковали новые варианты Единого государственного экзамена для 2021-22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений. "Пока речь идет о проекте, но заданный вектор уже ясен: единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ", - заметил политик. Он считает, что без репетиторов "нормально сдать такой экзамен почти невозможно".

Миронов полагает, что ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей". "Для семей с небольшими доходами это реальная проблема, тем более в кризис. Дети из таких семей практически лишаются шансов получить бесплатное высшее образование, которое гарантировано государством. Эта ситуация крайне опасна и грозит в перспективе социальным взрывом", - подчеркнул лидер справедливороссов.