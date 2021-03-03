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В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

Новости. Общество
20:40, 04 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций всей страны.

Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

"Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников", — отметила Строкова.

Также, по словам парламентария, за отмену Всероссийских проверочных работ "проголосовали уже тысячи учителей России, все они подписались под различными петициями".

"В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР), поскольку они не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога", — говорится в тексте обращения.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя данную инициативу, подчеркнул в беседе с RT, что в случае отмены такого рода проверочных работ должна быть обязательно предложена альтернатива. 

"Что предлагается взамен? Я понимаю — отменить или сделать лучше, усовершенствовать, а просто отменить — и что тогда остаётся? Я и сам, когда учился, не очень радовался любому экзамену, любому диктанту. Какой-то должен быть механизм контроля… Надо что-то предложить, давайте что-то другое сделаем. Как минимум надо этот вопрос обсудить, послушать наших методологов, наше министерство", — пояснил депутат.

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