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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Новости. Общество
16:00, 21 Марта 2020
фото: © РИА Новости. Илья Питалев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Как пишет "Российская газета", по его мнению, это поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, что сказалось на курсе рубля.

Депутат отметил, что запланированная в этом году индексация зарплат бюджетников все равно должна состояться. При этом его предложение не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом.
Парламентарий уверен, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", — заявил Миронов.

Величину индексации и порядок ее проведения нужно обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством, добавил он.
"Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", — считает парламентарий.

По его мнению, импортные товары могут подорожать на десять — тридцать пять процентов, инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих, пишет РИА Новости.

Ранее "Столица на Онего" писала, что откровения карельского пенсионера о своей финансовой жизни помогли мошенникам купить бытовую технику.

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Комментарии

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бюджет
2020-03-21 16:33:29
Без индексации работающим на голосование не иду!
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